Duitsland plaatst zich voor het WK 2022

Het is inmiddels bekend, dat het WK 2022 gehouden zal worden in Qatar. Het wereldkampioenschap voetbal is wereldwijd bijzonder populair onder voetballiefhebbers. Deze krijgen dan niet alleen de mogelijkheid om voetballers van hun eigen land te zien uitkomen tegen die van andere landen, maar ook hun favoriete voetballers kunnen ze dan in actie zien.

Het eerste Europese land welke zich verzekert van een plek

Na de beslissende WK kwalificatiewedstrijd tegen Noord- Macedonie gewonnen te hebben wist de Duitse ploeg onder leiding van bondscoach Hans-Dieter Flick zich voor het WK 2022 in Qatar te plaatsen. Ze wonnen deze wedstrijd met een overweldigende 0-4. Een ander land uit het Europees continent welke ook kans maakt om zich binnen niet al te lange tijd te kwalificeren voor dit wereldtoernooi is België.

Opmerkelijk is dat Duitsland zich niet alleen als eerste Europese land heeft weten te kwalificeren voor de wereldkampioenschappen in Qatar, maar ook als tweede naast het gastland zelf. Het is een gegeven, dat het gastland automatisch deelneemt aan de wedstrijden voor de titel van wereldkampioen voetbal.

Eerst als West- Duitsland heeft dit land al een aantal keren de titel van wereldkampioen voetbal weten te bemachtigen. Eerst in 1954 toen ze moesten spelen tegen Hongarije en daarna na 20 jaar in 1974 toen ze in de finales het moesten opnemen tegen ons land. Het heeft dan weer even geduurd tot 1990. Toen wisten ze uiteindelijk weer de eerste plaats te bemachtigen met een eindscore van 1-0 tegen Argentinië.

In 2014 herhaalde de geschiedenis zich, want toen moesten de Duitsers het wederom opnemen tegen de Argentijnen. Na verlenging van de wedstrijd scoorden ze 1-0 en wisten ze wederom de wereldtitel en daarmede de FIFA- wereldbeker in bezit te krijgen. De meeste mensen vragen zich dan ook af of de snelle plaatsing van Duitsland op het WK 2022 in Qatar al een voorbode is op wat zal komen. Wie weet worden ze wederom wereldkampioen voetballen. Het is en blijft een sterke ploeg welke absoluut niet onderschat mag worden.

Meer over het WK 2022 in Qatar

De openingswedstrijd van het WK 2022 wordt gehouden op 21 november 2022 en de finale op 18 december 2022. Het is ook goed om te weten, dat aan dit toernooi 32 teams meedoen. Er zijn 7 speelsteden, 8 stadions en er worden in totaal 64 wedstrijden afgewerkt.

Tot slot

