Gebroken ribben en klaplong voor wielrenner Cavendish

Wielrenner Mark Cavendish heeft twee gebroken ribben en een klaplong overgehouden aan zijn zware val tijdens de zesdaagse van Gent. De Brit ligt nog ter observatie in het ziekenhuis, maar zijn ploeg Deceuninck – Quick-Step verwacht dat de renner in de loop van maandag en anders dinsdagmorgen naar huis kan om daar verder te herstellen.

De 36-jarige Cavendish, die afgelopen zomer vier etappes won in de Tour de France, vormde in de zesdaagse van Gent een koppel met de Belg Iljo Keisse. Die moest na de val van zijn partner alleen verder. Cavendish werd per brancard van de wielerbaan afgevoerd naar het ziekenhuis.