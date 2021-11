Judoka’s Vermeer en Korrel naar Abu Dhabi

Judoka’s Sanne Vermeer en Michael Korrel maken komend weekend hun opwachting op de Grand Slam van Abu Dhabi. Zij geven dat toernooi de voorkeur boven de EK voor gemengde teams, waar Nederland niet met de beste judoka’s van het land in actie komt.

Vermeer kan in Abu Dhabi een bijzondere reeks voortzetten. De judoka uit de klasse tot 63 kilogram won dit jaar op alle toernooien waar ze in actie kwam een medaille. Voor Korrel, uitkomend in de klasse tot 100 kilogram, wordt het zijn eerste optreden sinds de Olympische Spelen van Tokio.

De judobond stuurt Pleuni Cornelisse, Hilde Jager, Karen Stevenson, Marit Kamps, Matthijs van Harten, Koen Heg, Tigo Renes en Jur Spijkers naar de EK in het Russische Oefa.

Onder anderen Noël van ’t End is er niet bij komend weekend. De wereldkampioen van 2019 in de klasse tot 90 kilogram heeft een elleboogoperatie ondergaan.