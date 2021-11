Kipchoge en Duplantis opnieuw kanshebber voor atleet van het jaar

Eliud Kipchoge is een van de vijf kanshebbers voor de titel mannelijke atleet van het jaar. De Keniaanse marathonloper die in augustus de olympische marathon in Sapporo won voor Abdi Nageeye, won de prijs al twee keer eerder. Ook de Zweedse polsstokhoogspringer Armand ‘Mondo’ Duplantis is weer genomineerd.

De mondiale atletiekbond World Athletics maakte de vijf genomineerden bekend voor de prijs, die wordt uitgereikt op 1 december. Vier van de vijf kanshebbers waren dat een jaar eerder ook. Naast Kipchoge en Duplantis zijn dat de Amerikaanse kogelstoter Ryan Crouser, de Oegandese langeafstandsloper Joshua Cheptegei (5000 en 10.000 meter) en de Noorse hordeloper Karsten Warholm (400 meter). Alle vijf atleten veroverden op de Olympische Spelen een gouden medaille.

Kipchoge werd in 2018 en 2019 uitgeroepen tot atleet van het jaar. Duplantis kreeg de prijs vorig jaar.