Tennissers weer naar Adelaide in aanloop naar Australian Open

De tennissers gaan komend jaar in de aanloop naar de Australian Open weer naar Adelaide. De stad in het zuiden van Australië huisvest begin januari twee toernooien voor zowel mannen als vrouwen. Dit jaar werden alle voorbereidingstoernooien in Melbourne gehouden vanwege de coronarestricties.

De tennissers verbleven wekenlang in een ‘bubbel’ in Melbourne, waar voorafgaand aan de Australian Open meerdere ATP- en WTA-toernooien werden gehouden. Ook het landentoernooi om de ATP Cup vond in Melbourne plaats. In de jaren daarvoor gingen de tennissers in de aanloop naar de Australian Open altijd naar onder meer Auckland en Adelaide.

Op de kalender van zowel de ATP Tour als WTA Tour staan tussen 2 en 15 januari 2022 twee toernooien in Adelaide op het programma. De tennissers gaan daarna naar Melbourne voor het eerste grandslamtoernooi van het seizoen. De Nederlanders Botic van de Zandschulp (nummer 57 van de wereld), Tallon Griekspoor (64e) en Arantxa Rus (63e) zijn op basis van hun positie op de wereldranglijst zeker van deelname.

Van Novak Djokovic is nog steeds onzeker of hij naar Australië komt. De Servische nummer 1 van de wereld wil niet zeggen of hij zich heeft vaccineren tegen het coronavirus. Alleen gevaccineerden zijn welkom op de toernooien in Australië. “We zullen zien, we moeten afwachten”, zei Djokovic, negenvoudig winnaar van de Australian Open, afgelopen weekeinde.