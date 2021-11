Tennisster Muguruza nieuwe nummer 3 op wereldranglijst

De Spaanse tennisster Garbiñe Muguruza is door haar eindzege in de WTA Finals twee plaatsen geklommen op de wereldranglijst. Ze is nu de nieuwe nummer 3 achter de Australische Ashleigh Barty en Aryna Sabalenka uit Belarus.

De 28-jarige Muguruza won de finale van het eindejaarstoernooi in de Mexicaanse stad Guadalajara van Anett Kontaveit uit Estland, die één positie steeg naar de zevende plek.

Muguruza, tweevoudig grandslamwinnares, bereikte in 2017 al eens de eerste plaats op de wereldranglijst.

Arantxa Rus is de hoogst genoteerde Nederlandse tennisster op de 63e plaats.