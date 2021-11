Van der Haar slaat wereldbeker veldrijden Besançon over

Europees kampioen veldrijden Lars van der Haar ontbreekt komende zondag in de achtste cross om de wereldbeker. De Nederlander, die derde staat in de tussenstand, slaat de cross in het Franse Besançon over.

Bondscoach Gerben de Knegt vaardigt zes mannen af voor de wedstrijd bij de elite. Dat zijn Ryan Kamp, Corné van Kessel, Pim Ronhaar, Gosse van der Meer, Stan Godrie en Mees Hendrikx.

De Belg Eli Iserbyt won zondag de zevende wereldbekerwedstrijd in Koksijde en is de leider in de stand. Wereldkampioen Mathieu van der Poel maakt pas in december zijn rentree in het veld.

Bij de vrouwen kan De Knegt een beroep doen op alle toppers, op Marianne Vos na. Wereldkampioene Lucinda Brand voert als leidster in de wereldbekerstand de selectie bij de vrouwen aan. Ook Annemarie Worst is erbij. Zij was zondag in Koksijde de sterkste. In die cross werden de eerste negen plekken bezet door Nederlandse vrouwen.