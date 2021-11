Verstappen krijgt in Saudi-Arabië eerste kans op wereldtitel

Max Verstappen krijgt over twee weken in Saudi-Arabië zijn eerste kans om wereldkampioen in de Formule 1 te worden. Met nog twee grands prix te gaan, staat de Nederlander in het WK-klassement 8 punten voor op Lewis Hamilton. In Saudi-Arabië en bij de slotrace in Abu Dhabi zijn in totaal maximaal 52 punten te pakken.

Een overwinning levert 25 punten op; de coureur die de snelste raceronde neerzet, krijgt 1 WK-punt als hij in de top 10 finisht. Verstappen is wereldkampioen als hij na de GP van Saudi-Arabië minimaal 26 punten voorsprong heeft op Hamilton. Bij een gelijk puntentotaal in het WK-klassement geeft het aantal gewonnen races de doorslag. Verstappen staat op negen overwinningen, Hamilton boekte zondag in Qatar zijn zevende overwinning. Als ook het aantal zeges gelijk is, wordt gekeken naar het aantal tweede plaatsen. Beide titelkandidaten kwamen vooralsnog zeven keer als tweede over de finish.

Als Verstappen op 5 december in Saudi-Arabië de race wint én de snelste ronde rijdt, goed voor 26 punten, is hij wereldkampioen als Hamilton niet verder komt dan de zesde plaats (8 punten). Wanneer de Brit buiten de punten eindigt, heeft Verstappen aan de tweede plek genoeg om de titel te pakken. De kans is groot dat de titelstrijd pas wordt beslist in de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi, op 12 december.