Basketballer James na klap voor het eerst geschorst in NBA

De Amerikaanse basketballer LeBron James heeft voor het eerst in zijn lange carrière in de NBA een schorsing gekregen. De 36-jarige superster van Los Angeles Lakers moet dinsdagavond aan de kant blijven in de wedstrijd tegen New York Knicks. De NBA heeft de viervoudig kampioen geschorst voor de “roekeloze” klap die hij zondag gaf aan Isaiah Stewart van Detroit Pistons.

James en Stewart probeerden beiden een zo goed mogelijke plek rond het bord te bemachtigen bij een vrije worp voor de Lakers. Toen de bal in de basket belandde, zwaaide James wild met zijn arm opzij. Hij raakte daarbij Stewart in het gezicht, wat leidde tot een bloedende wond boven diens rechteroog. De 20-jarige forward van Detroit Pistons reageerde woedend. Hij probeerde meerdere keren om James aan te vallen. Spelers en stafleden van Detroit Pistons, de scheidsrechters en toegesnelde beveiligers wisten dat met grote moeite te voorkomen.

James werd voor de tweede keer in zijn carrière van het veld gestuurd. Ook Stewart moest naar de kleedkamer. Hij werd voor twee wedstrijden geschorst, voor het “herhaaldelijk en onsportief achtervolgen” van James na het incident. Stewart krijgt gedurende zijn schorsing ook geen salaris.

Volgens sportwebsite The Athletic zou James geprobeerd hebben om telefonisch contact te zoeken met Stewart, om te benadrukken dat hij niet de intentie had om de speler van de Pistons te slaan. Bijna tien hechtingen waren nodig om de wond boven het oog van Stewart te dichten.