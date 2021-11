Oud-winnaar Bernal keert volgend jaar terug in Tour de France

De Colombiaanse wielrenner Egan Bernal doet volgend jaar weer mee aan de Tour de France. De klimmer van Ineos Grenadiers, in 2019 winnaar van de Ronde van Frankrijk, sloeg de Tour dit jaar over. De 24-jarige Bernal reed wel de Giro en de Vuelta.

De Colombiaan schreef de Italiaanse etappekoers op zijn naam en won ook twee ritten. Bernal nam daarna een lange pauze, om te herstellen van onder meer rugklachten. In de Ronde van Spanje, gewonnen door de Sloveen Primoz Roglic van Jumbo-Visma, werd hij zesde.

“Onze voorbereidingen op volgend jaar zijn gericht op de Tour”, zei Bernal tegen de website Mundo Ciclístico, bij een evenement in de Colombiaanse hoofdstad Bogotá. “We moeten terugkomen op de weg die we in 2019 hebben ingezet, maar waarvan we een beetje zijn afgedwaald.” Bernal stapte vorig jaar af in de Tour vanwege fysieke problemen.

De Colombiaan bereidt zich momenteel in eigen land voor op het nieuwe seizoen. Hij gaat over een paar weken naar Spanje om te trainen. De Tour start op 1 juli in de Deense hoofdstad Kopenhagen. De Sloveen Tadej Pogacar won de laatste twee edities.