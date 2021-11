Tijsterman: als het onveilig is, gaat Polman niet mee naar WK

Bondscoach Monique Tijsterman van de Nederlandse handbalsters neemt Estavana Polman alleen mee naar het WK als dat fysiek verantwoord is. “Als de medische mensen tegen mij zeggen dat het niet verstandig of onveilig is of een te groot risico op een nieuwe blessure, dan selecteer ik haar niet. Gezondheid staat bovenaan’’, zegt de coach.

Tijsterman hoopt deze week de vedette speelminuten te geven tijdens een oefenstage in Noorwegen, de laatste voorbereiding op het WK. Polman is net hersteld van een tweede zware knieblessure, die haar afgelopen jaar het EK en de Olympische Spelen kostte. “Ze is fysiek enorm fit en volop aan het trainen, het gaat bij haar nu om wedstrijdminuten maken. Ik hoop haar die donderdag in de interland tegen Noorwegen al te kunnen geven, maar ik bepaal dat pas in samenspraak met de medische staf en Estavana zelf.”

Het moet ook voor Polman goed voelen, zegt Tijsterman. “Ik ken haar goed genoeg en zij zal zelf nooit zeggen dat ze kan spelen als dat niet zo is. Ze zal altijd voor zichzelf opkomen en heeft genoeg meegemaakt met haar eigen lichaam dat ik die beslissing aan haar kan overlaten.”

Als Polman mee kan naar het WK, dan zal de ploeg daar beter van worden, meent Tijsterman. “Ik heb met Larissa Nüsser en Inger Smits twee middenopbouwsters met inmiddels wat ervaring, maar als ik Estavana in bepaalde wedstrijden haar minuten kan laten maken, dan hebben we nog meer gevaar op die positie. Bij haar maak je die keuze omdat ze iets extra’s kan toevoegen aan de ploeg.’’