Databureau: twee medailles minder voor Nederland op Winterspelen

Nederland wint bij de komende Olympische Winterspelen in Beijing niet 21 medailles, maar twee minder: 19. Sportdatabureau Nielsen’s Gracenote heeft de prognose ruim twee maanden voor aanvang van het toernooi bijgesteld. Nederland zou met dat aantal uitkomen op de zevende plaats in de medaillespiegel. Dat is twee posities lager dan bij de voorspelling in oktober.

Gracenote gaat nu uit van tien gouden plakken, acht zilveren en één bronzen. Suzanne Schulting (shorttrack) en Thomas Krol (schaatsen) worden specifiek als winnaars van goud genoemd.

Noorwegen voert de verwachte medaillestand aan met 45 plakken, gevolgd door de Russische sporters (33), Duitsland (27) en de Verenigde Staten (24). Canada zou uitkomen op 23 medailles en Zwitserland op 20.

Bij de vorige Winterspelen (Pyeongchang 2018) eindigde Nederland als vijfde met twintig plakken: acht gouden, zes zilveren en zes bronzen medailles. Noorwegen bleef Duitsland in de strijd om de koppositie net voor.