Tusveld ook in 2022 bij wielerploeg Team DSM, promotie Naberman

De Nederlandse wielrenners Martijn Tusveld en Tim Naberman rijden komend seizoen voor de Duitse wielerploeg Team DSM. De 28-jarige Tusveld verlengde zijn contract met een jaar, de uit de opleidingsploeg overgehevelde Naberman zette zijn handtekening onder een contract tot en met 2023.

“Het is mijn doel om een renner te worden die belangrijk is op de moeilijke momenten, binnen en buiten de koersen. Dit is iets wat ik de komende jaren bij het team wil blijven ontwikkelen. Ik wil de volgende stap in mijn ontwikkeling maken en een renner worden waar ze echt op kunnen rekenen, zowel op als naast de fiets”, aldus de 22-jarige Naberman.

Team DSM verzekerde zich ook van de diensten van de Australische baanrenner Sam Welsford (25), die zijn focus op de weg gaat leggen.