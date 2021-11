Atletiekwedstrijden Diamond League doen in 2022 14 steden aan

De Diamond League, een serie atletiekwedstrijden over de hele wereld, doet volgend jaar veertien steden aan. De finale vindt volgend jaar, op 7 en 8 september, plaats in Zürich.

Het nieuwe Diamond League-seizoen wordt op 13 mei ingeluid in Qatar, waarna de atleten op 21 mei hun opwachting maken in Birmingham of Londen. Dat wordt in een later stadium bepaald.

China is twee weken achter elkaar gastheer; op 30 juli en op 6 augustus. Alleen Shanghai is nog bekendgemaakt als gaststad. In totaal zijn er negen wedstrijden in Europa, waaronder op 2 september in Brussel.

De organisatie benadrukt dat de kalender nog kan veranderen gezien de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus.