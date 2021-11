ATP Cup volledig in Sydney, tennistoernooi Brisbane geschrapt

Het landentoernooi om de ATP Cup wordt begin volgend jaar volledig in Sydney gespeeld, zo heeft Tennis Australia bekendgemaakt. Het tennistoernooi van Brisbane is geschrapt, in navolging van andere voorbereidingstoernooien op de Australian Open.

De ATP Cup werd in 2020 voor het eerst georganiseerd, over drie verschillende steden: Brisbane, Perth en Sydney. Vorig jaar vond het toernooi vanwege de uitbraak van het coronavirus alleen in Melbourne plaats. Rusland won het toernooi vorig jaar, Servië was de beste op de eerste editie.

Aansluitend op de ATP Cup wordt er in Sydney een gecombineerd WTA-/ATP-toernooi gespeeld. Tegelijkertijd met de ATP Cup en het reguliere toernooi wordt er ook in Adelaide twee weken gespeeld op zowel WTA- als ATP-niveau.

Normaliter is in aanloop naar de Australian Open ook Brisbane gastheer van een gecombineerd WTA-/ATP-toernooi. De organisatie heeft echter besloten het evenement voor volgend jaar te schrappen. Eerder werden al de toernooien van Perth, Hobart en Auckland geschrapt.

De Australian Open begint op maandag 17 januari. De ATP Cup vangt op 1 januari aan.