Shorttrackers halen maximaal aantal startplekken voor Spelen

De Nederlandse shorttrackers hebben bij de wereldbekerwedstrijd in Dordrecht ook het derde startbewijs op de 1500 meter voor de Olympische Spelen veiliggesteld. Sjinkie Knegt, Itzhak de Laat en Jens van ’t Wout plaatsten zich alle drie voor de halve finales en haalden daarmee het maximale aantal startplekken voor de Spelen van Beijing binnen.

Knegt won op de eerste van vier dagen van de wereldbeker in Dordrecht zijn kwartfinale, voor De Laat. Van ’t Wout werd in zijn heat derde. De Nederlandse shorttrackploeg mag daardoor op de Spelen in actie komen met het maximale aantal van vijf mannen en vijf vrouwen en heeft drie startplekken op alle individuele afstanden. Nederland was tot donderdag nog niet zeker van het derde startbewijs voor de mannen op de 1500 meter.

De halve finales van de 1500 meter worden zaterdag verreden. Bij de shorttracksters plaatsten Suzanne Schulting en Rianne de Vries zich voor de halve finales. Xandra Velzeboer werd in haar kwartfinale vierde en miste de halve finales. Bij de vrouwen waren alle startbewijzen al binnengehaald.

Op de 500 meter bereikten Schulting, Velzeboer en Selma Poutsma de kwartfinales. Van ’t Wout en Dylan Hoogerwerf lukten dat bij de mannen ook. De Laat werd in de voorrondes gediskwalificeerd.

Op de gemengde relay (vrouwen en mannen) kwalificeerde het Nederlandse team zich voor de halve eindstrijd. In de eerste kwartfinale eindigden Hoogerwerf, Poutsma, Schulting en Van ’t Wout als tweede achter Canada. De nummers 1 en 2 uit elke kwartfinale gaan door naar de volgende ronde.