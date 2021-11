Toernooidirecteur denkt dat Djokovic Australian Open gaat spelen

Negenvoudig Australian Open-kampioen Novak Djokovic gaat begin volgend jaar niet het risico lopen naast zijn 21e grandslamtitel te grijpen. Dat is de overtuiging van toernooidirecteur Craig Tiley.

“Hij staat op 20 grand slams, net als Rafael Nadal en Roger Federer. Ik verwacht dat een van hen de anderen gaat passeren. Ik denk niet dat Novak die eer aan iemand anders geeft”, zei Tiley. “Een ding staat vast: als hij hier in januari gaat spelen, dan is hij gevaccineerd.”

Voor deelname aan de Australian Open geldt een vaccinatieplicht. “We zullen zien, we moeten afwachten”, was het enige dat Djokovic afgelopen weekend losliet over zijn deelname.

“Hij heeft zijn medische status met niemand gedeeld. Hij vindt dat een priv├ękwestie en is van mening dat iedereen het recht moet hebben te kunnen kiezen”, aldus Tiley, die verwacht dat in januari 95 tot 100 procent van de tennissers gevaccineerd is. Tiley denkt dat ook Djokovic dan bij de gevaccineerden hoort. “Hij heeft het toernooi negen keer gewonnen en ik weet zeker dat hij er tien van wil maken.”

De Australian Open begint op maandag 17 januari. Begin dit jaar versloeg Djokovic in de finale Daniil Medvedev in drie sets.