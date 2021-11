Djokovic bezorgt Serviërs goede start in Daviscup Finals

Novak Djokovic heeft Servië een goede start bezorgd in de Daviscup Finals. De nummer 1 van de wereld was binnen een uur te sterk voor de Oostenrijker Dennis Novak. In 58 minuten werd het 6-3 6-2.

In de eerste partij had Dusan Lajovic de Serviërs op voorsprong gezet door Gerald Melzer met 7-6 (5) 3-6 7-5 te verslaan.

De Serviërs zitten ook in de groep bij Duitsland. Alle duels in die groep worden gespeeld in Innsbruck, waar vanwege de coronamaatregelen in Oostenrijk geen publiek welkom is. Madrid en Turijn zijn de andere twee speelsteden.

Djokovic verloor onlangs op de ATP Finals in de halve finales van Alexander Zverev, die niet meedoet aan het eindtoernooi van de Daviscup.