Eindtoernooi Euro Hockey League opnieuw in Amstelveen

Het Wagener Stadion in Amstelveen is volgend jaar opnieuw het decor voor het eindtoernooi van de Euro Hockey League. De beste hockeyteams van Europa strijden in het paasweekend, van 14 tot en met 18 april, om de belangrijkste Europese prijs voor clubs.

“We organiseren de EHL in een speciaal jubileumjaar voor onze club, een van de oudste van het continent, als we in 2022 130 jaar hockey vieren”, aldus organisator Erich Schnoeckel. “Als alles volgens plan loopt, hopen we bij AH&BC Amsterdam iedereen te kunnen verwelkomen in het iconische hockeystadion.”

In totaal doen er twaalf mannenploegen en acht vrouwenteams mee. Dit jaar ging de titel bij de mannen naar Bloemendaal, bij de vrouwen werden de hockeysters van Den Bosch kampioen. Ook toen was het Wagener Stadion, waar toen geen publiek welkom was, de plaats van handeling.

De loting voor de Final12 voor mannen en Final8 voor vrouwen wordt op dinsdag 30 november verricht.