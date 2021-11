Golfers zeggen af voor toernooi Johannesburg om coronavariant

Meerdere Britse en Ierse golfers hebben zich vrijdag afgemeld voor de tweede ronde van het toernooi Joburg Open in Johannesburg. Dat deden ze na de aankondiging van de Britse regering dat vluchten vanuit Zuid-Afrika vanaf vrijdag zijn verboden om verspreiding van de nieuwe coronavariant tegen te gaan.

Met Darius van Driel, Lars van Meijel en Daan Huizing doen ook drie Nederlanders mee in Zuid-Afrika, waar ook de twee volgende golftoernooien gepland staan. “Ik ben gefocust op de tweede ronde van vandaag, waarin ik de ‘cut’ wil halen. Opeens zie je dan het nieuws voorbij komen over de nieuwe variant en de reisverboden”, schrijft Huizing op Twitter. “Wat gaat er gebeuren? Worden de volgende evenementen gespeeld? Kunnen we naar huis? Hoe? Wanneer? Wie weet het… Even afwachten!”

De Europese Commissie wil het reizen vanuit zuidelijk Afrika naar de Europese Unie ook tot een minimum beperken, maakte voorzitter Ursula von der Leyen bekend. Vluchten uit het zuiden van Afrika naar Nederland zijn wegens zorgen over de nieuwe coronavariant sinds vrijdag 12.00 uur goeddeels verboden.