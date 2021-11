Hockeyers spelen gelijk tegen België bij debuut bondscoach Delmee

De Nederlandse hockeyers hebben bij het debuut van bondscoach Jeroen Delmee gelijkgespeeld tegen België. In het lege Wagener Stadion in Amstelveen werd het in de Pro League 2-2 tegen de regerend wereld- en olympisch kampioen. Na de reguliere speeltijd won Oranje wel de shoot-outs met 3-0, goed voor een bonuspunt.

Terrance Pieters bracht Oranje na ruim een half uur aan de leiding. Hij schoot van dichtbij raak, na goed voorbereidend werk van Thierry Brinkman, die door Delmee tot aanvoerder is benoemd. Kort na het doelpunt van Pieters maakte Alex Hendrickx gelijk uit een strafcorner.

Jip Janssen zette Nederland opnieuw op voorsprong. Dat deed hij uit een strafbal, die was toegekend omdat Dennis Warmerdam naar de grond was gewerkt. Opnieuw nam Hendrickx de gelijkmaker voor zijn rekening, wederom uit een strafcorner.

Delmee volgde na de Olympische Spelen van Tokio Max Caldas op als bondscoach.