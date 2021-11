Opnieuw diskwalificatie shorttracker Knegt in wereldbeker

Sjinkie Knegt is voor de derde keer dit wereldbekerseizoen tegen een diskwalificatie aan gelopen. De Nederlandse shorttracker werd vrijdag in de voorronden van de 1000 meter gestraft omdat hij in aanraking kwam met de Japanner Shogo Miyata. Knegt loopt door de diskwalificatie een plek in de kwartfinales mis.

De 32-jarige Fries werd vorige week in de kwartfinales van de 1500 meter in Debrecen gediskwalificeerd en dat overkwam hem een maand eerder in Beijing ook al.

Jens van ’t Wout strandde vrijdag ook in de voorronden van de 1000 meter. Itzhak de Laat bereikte de kwartfinales wel.