PSV klopt Sturm Graz en blijft in race voor vervolg Europa League

PSV heeft zijn kansen op een langer verblijf in de Europa League vergroot. De Eindhovenaren rekenden donderdag in een leeg Philips-stadion af met Sturm Graz, de inmiddels uitgeschakelde hekkensluiter in groep B. Dankzij treffers van Carlos Vinícius (strafschop) en Armindo Bruma won PSV met 2-0.

Koploper AS Monaco was in de andere poulewedstrijd met 2-1 te sterk voor Real Sociedad. Monaco heeft na vijf speelronden 11 punten, PSV staat op 8 punten en Sociedad op 6 punten. Monaco, dat de reeks afsluit met een confrontatie met Sturm Graz, gaat als groepswinnaar door naar de achtste finales. PSV en Sociedad strijden over twee weken in San Sebastian voor de tweede plek, die recht geeft op een plaats in een tussenronde. De nummers 2 uit de Europa League spelen tegen de nummers 3 uit de Champions League voor een plek in de achtste finales van de Europa League. PSV heeft aan een gelijkspel dus genoeg.

Als PSV als derde eindigt, gaan de Brabanders door in de Conference League. De nummers 3 uit de Europa League spelen tegen de nummers 2 uit de Conference League voor een plaats in de achtste finales van de Conference League.

Na de overtuigende zege afgelopen weekeinde op Vitesse (2-0), had trainer Roger Schmidt geen redenen zijn elftal te wijzigen. Het werd de Duitser ook iets makkelijker gemaakt doordat basiskrachten Philipp Max, Eran Zahavi, Cody Gakpo en Noni Madueke nog altijd ontbraken. Ook Jordan Teze en Ryan Thomas ontbreken bij PSV nog vanwege blessures. Aanvoerder Marco van Ginkel moest wel weer genoegen nemen met een rol als reserve. Met Jeremy Antonisse (die in de slotfase inviel), Dennis Vos en Jenson Seelt voegde Schmidt drie spelers van Jong PSV aan zijn selectie toe.

PSV had in de eerste helft de overhand, maar werd lange tijd niet echt dreigend. Carlos Vinícius draaide in de 35e minuut op de rand van het strafschopgebied goed weg, maar zijn schot was te zacht. In de laatste minuut van de reguliere speeltijd van de eerste helft was hij wel trefzeker. Vinícius benutte een strafschop, die was gegeven na een overtreding van doelman Jörg Siebenhandl op Mario Götze.

Armindo Bruma, topscorer van PSV in de Eredivisie, zorgde op aangeven van Ritsu Doan met een laag schot in de benedenhoek voor de 2-0.