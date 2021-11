Weekendkaarten voor Grand Prix in Zandvoort uitverkocht

Alle weekendkaarten voor de Grand Prix van Zandvoort in september volgend jaar zijn uitverkocht. De organisatie van de Dutch GP in de Formule 1 kreeg de voorbije weken meer aanvragen binnen dan dat er tickets beschikbaar zijn.

Een groot deel van de kaarten voor 2022 was al vergeven aan die fans die er dit jaar niet bij konden zijn. Vanwege de coronamaatregelen was de capaciteit op Zandvoort namelijk beperkt. Voor de overgebleven beschikbare plaatsen voor komend jaar konden mensen de voorbije weken tickets aanvragen. De vraag bleek groter dan het aanbod. In de week van 6 december krijgen de racefans te horen of hun tickets zijn toegewezen of niet.

“Bijna 200.000 mensen hebben dit jaar de succesvolle terugkeer van de F1 naar Zandvoort in levenden lijve mee kunnen maken en miljoenen kijkers wereldwijd hebben van deze televisieshow genoten”, zegt Jan Lammers, sportief directeur van de Dutch GP. “Zandvoort is denk ik een van de meest aantrekkelijke grands prix op de kalender geworden en we zijn dus meerdere keren overvraagd voor 2022.”

Max Verstappen won begin september de race in de Noord-Hollandse duinen, tot groot enthousiasme van de toeschouwers.