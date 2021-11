Basketballers Phoenix Suns boeken vijftiende zege op rij

De basketballers van Phoenix Suns blijven maar winnen in de NBA. De Suns boekten bij New York Knicks hun vijftiende overwinning op rij: 118-97. Devin Booker was met 32 punten de topscorer.

Phoenix Suns verloor bij de start van de competitie drie van de vier wedstrijden, maar begon daarna aan zegereeks die nog steeds loopt. Toch staat de ploeg niet bovenaan in het westen, want Golden State Warriors verloor pas twee keer. Stephen Curry leidde het team uit San Francisco vrijdagavond tegen Portland Trail Blazers naar de zeventiende zege van het seizoen: 118-103.

NBA-kampioen Milwaukee Bucks schreef bij Denver Nuggets de twaalfde overwinning in deze competitie bij: 120-109. Giannis Antetokounmpo was zoals gebruikelijk de uitblinker bij de Bucks, met 24 punten en 13 rebounds. Sacramento Kings won na maar liefst drie verlengingen met 141-137 bij Los Angeles Lakers. Na de reguliere speeltijd was de stand 100-100. LeBron James gooide 30 punten bij elkaar voor de Lakers.