Darter Van Barneveld: niets te verliezen tegen Van Gerwen

Voor het eerst in ruim twee jaar gaan de Nederlandse darters Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld het tegen elkaar opnemen op een groot toernooi. De twee boegbeelden treffen elkaar in de tweede ronde van de Players Championship Finals. “Michael is de nummer 3 van de wereld, ik de nummer 74”, zegt Van Barneveld. “Ik heb dus niets te verliezen, ik kijk uit naar deze partij.”

De 54-jarige Van Barneveld, vijfvoudig wereldkampioen, was in de eerste ronde veel te sterk voor Maik Kuivenhoven (6-1). De Hagenaar haalde een gemiddelde van bijna 104 punten per beurt. Van Gerwen versloeg ook een landgenoot, Kevin Doets (6-3). “Ik speelde niet op m’n best, maar ik heb nooit het gevoel gehad dat ik in gevaar was”, zei de 32-jarige Brabander.

Drievoudig wereldkampioen Van Gerwen won de laatste vier duels met Van Barneveld. “Ik weet dat Raymond een goede darter is, ik moet hem onder druk zetten. Dat kan ik ook. Ik ben er klaar voor. Dit wordt wel een partijtje zeg.”

Van Barneveld weet dat hij de underdog is op het podium in de Engelse stad Minehead. “Michael en ik hebben altijd geweldige onderlinge partijen. Natuurlijk ga ik proberen te winnen. Het zijn korte partijen, we gaan zien hoe het loopt.”