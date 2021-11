Golfer Koepka verslaat rivaal DeChambeau in The Match

De Amerikaanse golfer Brooks Koepka heeft zijn rivaal Bryson DeChambeau verslagen in The Match, een live op tv uitgezonden showwedstrijd. Het duel tussen Koepka en DeChambeau ging in principe over twaalf holes op de Wynn Golf Club in Las Vegas, maar na negen holes had de 31-jarige Koepka de winst al binnen.

De iconen Tiger Woods en Phil Mickelson begonnen drie jaar geleden met The Match, waarvan nu vijf edities zijn geweest. Bij de eerste editie in 2018 was de inzet 9 miljoen dollar. Mickelson versloeg Woods in een lange partij over 22 holes en dat leverde hem de volle buit op.

In de jaren erna ging de opbrengst van The Match steeds naar een goed doel. De golfers Mickelson, Woods en DeChambeau kregen in de partijen hulp van sterren uit andere sporten, onder wie American footballers Tom Brady, Peyton Manning en Aaron Rodgers en de basketballers Stephen Curry en Charles Barkley.

In Las Vegas was de vijfde editie van The Match weer een strijd tussen twee golfers. Viervoudig majorwinnaar Koepka en DeChambeau, vorig jaar de beste op de US Open, hebben een moeizame relatie. Vooral verbaal botsten ze de afgelopen jaren regelmatig. De twee topgolfers zetten hun onderlinge vete recent opzij in de Ryder Cup. Ze bezorgden de Verenigde Staten de winst in het prestigieuze duel met Europa.

Koepka overvleugelde DeChambeau op de Wynn Golf Club. Hij nam al op de tweede hole een voorsprong. De strijd was voorbij toen Koepka na de negende hole vier punten voor stond. “Ik ga er niet over liegen, ik wilde je gewoon een pak slaag geven”, zei de winnaar tegen DeChambeau.