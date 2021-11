Schulting grijpt na val naast medaille op 500 meter

Suzanne Schulting heeft aan de 500 meter bij de wereldbekerwedstrijden in Dordrecht geen medaille overgehouden. De Nederlandse shorttrackster ging in de laatste ronde van de finale onderuit toen ze probeerde de Italiaanse Arianna Fontana voorbij te schaatsen.

Het goud ging naar de Canadese Kim Boutin, voor Fontana. Door de val van Schulting eindigde de Russische Elena Seregina als derde. Xandra Velzeboer en Selma Poutsma, de andere twee Nederlandse deelneemsters, strandden in de halve eindstrijd en werden in de B-finale respectievelijk eerste en tweede.

Eerder op de dag eindigde Schulting op de 1500 meter als derde. Voor de Friezin, die vorig weekeinde bij de wereldbekerwedstrijden in Debrecen vier keer goud behaalde, resteren nu nog de 1000 meter en twee keer de aflossing (met de vrouwenploeg en de gemengde ploeg).

“Het was een fantastische actie, maar mijn schoen kwam op het ijs. Het was mijn eigen fout”, zei Schulting na haar race op de 500 meter tegen de NOS. “Ik had het gevoel dat als ik de bocht uit zou komen, ik Boutin ook nog zou kunnen pakken. Boutin laat zien dat ze goed in vorm is, dat ben ik ook. Het was een finale op het hoogste niveau.”

Bij de mannen ontbraken de Nederlanders in de eindstrijd op de kortste afstand. Jens van ’t Wout gleed in de halve finales onderuit toen hij een blokje raakte. Dylan Hoogerwerf kwam in de kwartfinales ook ten val. Itzhak de Laat was donderdag in de voorronden al uitgeschakeld.