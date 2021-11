WK hockey voor Jong Oranje in Zuid-Afrika uitgesteld

De hockeysters van Jong Oranje gaan voorlopig niet naar Zuid-Afrika. De hockeyploeg zou maandag naar Potchefstroom vliegen voor het WK junioren. De internationale federatie FIH heeft het toernooi echter voorlopig uitgesteld vanwege de ontdekking van een nieuwe, vermoedelijk besmettelijkere variant van het coronavirus in het zuiden van Afrika.

Het WK zou van 5 tot en met 16 december worden gehouden in Potchefstroom, een stad in het noorden van Zuid-Afrika, in de buurt van Johannesburg. Het evenement is tot nader order uitgesteld. “De veiligheid van iedereen die betrokken is bij FIH-evenementen heeft absolute prioriteit”, zegt directeur Thierry Weil. “Bovendien hebben veel landen, waaronder die van enkele deelnemende teams, hun reisbeperkingen voor Zuid-Afrika flink opgeschroefd.”

Voorzitter Erik Cornelissen van de Nederlandse bond spreekt van “een volledig terechte beslissing” van de FIH en de Zuid-Afrikaanse organisatie. “Daar staan we als KNHB vanzelfsprekend achter. Maar voor onze dames van Jong Oranje en hun staf is het tegelijkertijd een enorme teleurstelling. We hopen dat de FIH erin slaagt het toernooi, zodra dit veilig mogelijk is, alsnog te organiseren. De KNHB zal dan alle medewerking verlenen om het mogelijk te maken dat deze generatie speelsters alsnog een WK kan spelen.”