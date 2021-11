Achtste plaats voor snowboarder De Blois in China

Snowboarder Glenn de Blois is als achtste geëindigd in de eerste wereldbekerwedstrijd op het onderdeel cross van het seizoen. Hij kwam als laatste over de streep in de troostfinale van de wedstrijd in het Chinese Secret Garden.

De Blois maakte kennis met het parcours waar over twee maanden om olympische medailles wordt gestreden. Hij zorgde eind januari in Italië voor een primeur door als eerste Nederlander een wereldbekerwedstrijd te winnen op het onderdeel cross. De Blois plaatste zich daarmee ook direct voor de Olympische Spelen van begin volgend jaar in Peking.