De Franse motorcrosser Romain Febvre is hard gevallen tijdens de supercross van Parijs. Volgens diverse media heeft hij een kuit- en scheenbeen gebroken.

De 29-jarige Febvre wacht een operatie. Hij eindigde dit seizoen in de MXGP-klasse als tweede, achter Jeffrey Herlings. Febvre slaagde er in 2015 wel in de wereldtitel te veroveren. Op 20 februari staat in het Engelse Matterley Basin de eerste race van het nieuwe seizoen in de MXGP-klasse op de agenda.