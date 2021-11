Darter Van Gerwen strandt in kwartfinales Players Championship

Michael van Gerwen heeft zich niet weten te plaatsen voor de halve finales van de Players Championship Finals. De zesvoudig kampioen verloor in Minehead in de kwartfinale van de Schot Peter Wright: 10-6.

Van Gerwen, de mondiale nummer 3, won de eerste leg tegen de nummer 2 van de wereld. De Schot won op 1-1 de leg die Van Gerwen was begonnen, maar de Brabander trok de stand weer gelijk tot 3-3 en later ook tot 5-5. Wright liep daarna opnieuw uit tot 7-5 en 9-6. Op 76 gooide hij met dubbel 18 de partij uit.

Van Gerwen mikte in Minehead op zijn eerste titel op een major sinds vorig jaar november. Precies een jaar geleden was hij nog de beste op de Players Championship Finals. Sindsdien heeft hij geen majortitel meer gewonnen. Het toernooi geldt als laatste voorbereiding op het WK darts, dat op 15 december in Londen van start gaat.

Vincent van der Voort komt in de laatste kwartfinale nog in actie tegen Jonny Clayton.