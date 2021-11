Goud voor Nederlandse shorttrackers op gemengde estafette

De Nederlandse shorttrackers hebben bij de wereldbekerwedstrijden in Dordrecht goud gewonnen op het onderdeel gemengde estafette. Het team van bondscoach Jeroen Otter bleef Hongarije in de Optisport Sportboulevard net voor.

Voor Nederland kwamen Sjinkie Knegt, Selma Poutsma, Suzanne Schulting en Jens van ’t Wout in de eindstrijd in actie. Knegt nam de plaats in van Itzhak de Laat, die in de halve finale nog deel uitmaakte van het viertal.

Van ’t Wout nam de laatste ronden voor zijn rekening en finishte net als eerste. Hongarije won zilver en China brons.

Vorig weekeinde strandde het Nederlandse team bij de wereldbeker Dordrecht al in de kwartfinale vanwege diskwalificatie.

De gemengde estafette is begin volgend jaar in Beijing een nieuw onderdeel op de Olympische Spelen.