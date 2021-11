Handbalsters met herstelde Polman en debutante Sprengers naar WK

Zoë Sprengers is opgenomen in de definitieve selectie van de Nederlandse handbalsters voor het WK in Spanje. De linker aanvalster van Bayer Leverkusen debuteert van 1 tot en met 19 december op een grote eindronde.

Oranje verdedigt in Spanje de wereldtitel die het in 2019 in Japan veroverde. De ploeg van bondscoach Monique Tijsterman stuit in de groepsfase op Zweden, Puerto Rico en Oezbekistan. De eerste drie landen uit acht poules plaatsen zich voor de volgende. Oranje opent het WK op vrijdag 3 december tegen Puerto Rico.

Estavana Polman kan ook op het WK uitkomen. Zij keerde afgelopen week na een zware knieblessure terug tijdens het toernooi om de Intersport Cup.