Hockeyers kloppen olympisch kampioen België in Pro League

De Nederlandse hockeyers hebben hun eerste zege geboekt in de Pro League. In het Wagener-stadion was Oranje zondag met 2-1 te sterk voor olympisch en wereldkampioen België. Vrijdag hadden beide ploegen elkaar bij het debuut van bondscoach Jeroen Delmee ook al getroffen. Toen werd het gelijk (2-2) en pakte Nederland een extra punt via de shoot-outs.

In het vanwege de coronamaatregelen lege stadion kwam Oranje al vroeg op voorsprong. Thijs van Dam opende uit de rebound de score. Binnen 5 minuten stond het zelfs al 2-0 door een treffer van Dennis Warmerdam, zijn eerste voor Oranje in zijn tweede interland.

Nog voor rust volgde de 2-1. Alexander Hendrickx passeerde de debuterende doelman Derk Meijer uit een strafcorner. Daarbij bleef het in Amstelveen waar ook Imre Vos, Tjep Hoedemakers en Tim Swaen hun eerste minuten in Oranje maakten.

De Belgen hadden in de Pro League al twee zeges geboekt op Duitsland. Voor Nederland was de dubbele confrontatie met België het begin van het nieuwe seizoen en de start van een nieuw tijdperk onder Delmee, die tevreden terugkeek op zijn debuut op de bank. “Vooraf had ik getekend voor 5 punten tegen België”, vertelde de opvolger van Max Caldas na afloop bij Ziggo Sport. “Dit zijn mooie succesjes om op voort te borduren. Ik vind vooral de manier waarop belangrijk. Het was misschien niet altijd even mooi of dominant, maar we zijn strijd blijven leveren.”

Nederland werd na rust ver teruggedrongen door de olympisch kampioenen die er echter niet meer in slaagden te scoren. Delmee: “Ik denk dat we in de eerste helft zelfs nog meer hadden kunnen scoren. Het werd zwaar, maar we hebben niet heel veel weggegeven.”

Delmee gaat in principe in januari met zijn ploeg op trainingskamp in Spanje. Daarna zou een trip naar Zuid-Afrika volgen maar die lijkt, gezien de nieuwe coronavariant die daar is uitgebroken, hoogst onzeker. “We moeten aan de slag met een plan-B. De periode begin volgend jaar is heel belangrijk. We hebben nu even snel iets moeten neerzetten, dan moet de ploeg structuur krijgen”, aldus Delmee.