Veldrijder Ronhaar verrast met derde plek in wereldbeker

De Nederlandse veldrijder Pim Ronhaar heeft voor het eerst een podiumplaats behaald in een wereldbekercross voor eliterenners. De pas 20-jarige coureur uit Hellendoorn besliste in het Franse Besançon de strijd om de derde plaats met de Belg Michael Vanthourenhout in zijn voordeel. Dat gebeurde op ruim anderhalve minuut achter het Belgische duo Eli Iserbyt en Toon Aerts, dat de hele cross voorop reed.

Iserbyt bleek de sterkste. Voor de crosser van Pauwels Sauzen – Bingoal was het al zijn vijfde wereldbekerzege van het seizoen.

Ronhaar, de regerend wereldkampioen bij de beloften, was zaterdag in de Urban Cross van Kortrijk uit de strijd om de X2O-Trofee al de beste. Toen reed hij nog tussen zijn leeftijdsgenoten. In Besançon reden de beloften gewoon mee tussen de meer ervaren renners. “Ik wist wel dat ik goed was na mijn overwinning in Kortrijk, maar op een podiumplaats had ik zeker niet gerekend”, vertelde Ronhaar, ploeggenoot van Aerts bij Baloise Trek Lions.

Ronhaar voelde zich thuis op het zware modderparcours in de Oost-Franse stad. “Dit is een cross voor jongens met een grote motor en die heb ik. Ik kan lang een stevig tempo rijden. Dat heb ik vandaag ook laten zien”, vertelde Ronhaar, die werd geprezen door Aerts. “Super dat zo’n jonge gast hier het podium haalt”, zei de ervaren Belg, die lang een tweestrijd voerde met Iserbyt, maar na een val in de voorlaatste ronde zijn opponent zag wegrijden.

Op de grond liggend leek Aerts Iserbyt nog te tackelen. “Ik ben maar gewoon over zijn been gereden. Ik hoop dat hij er geen last van heeft”, zei de winnaar lachend. Iserbyt is bij afwezigheid van Mathieu van der Poel en Wout van Aert vooralsnog de grote man in het veldrijden, al moest hij zaterdag in Kortrijk Aerts voorlaten.

Ronhaar noemde zijn podiumplaats “supergaaf” en een goede motivatie voor de rest van het seizoen. “En natuurlijk wil ik straks mijn wereldtitel zien te prolongeren. Maar dat is, ondanks mijn derde plaats hier, zeker geen vanzelfsprekendheid.” Corné van Kessel was op de vijfde plaats de tweede Nederlander.

Volgende week volgt in Antwerpen de negende wereldbekercross.