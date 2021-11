Darter Wright wint Players Championship Finals na zege in 21e leg

De Schotse darter Peter Wright heeft na een zenuwslopende finale de Players Championship Finals op zijn naam geschreven. De bedwinger van titelhouder Michael van Gerwen was in Minehead in de 21e en beslissende leg te sterk voor de Engelsman Ryan Searle: 11-10.

Eerder op de dag had Wright zesvoudig kampioen Michael van Gerwen met 10-6 verslagen. De mondiale nummer 2 verdiende in Minehead bijna 120.000 euro. Eerder dit jaar won hij ook de World Matchplay.

De Players Championship Finals, een van de majors op de dartskalender, was het laatste toernooi in aanloop naar het WK, dat half december in Londen begint.