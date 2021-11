De Vries na flirt met Formule 1 ook komend seizoen in Formule E

Autocoureur Nyck de Vries maakt ook in 2022 zijn opwachting in de Formule E, zo bevestigde de Duitse renstal Mercedes bij de teampresentatie. “Never change a winning team”, klonk het. De 26-jarige De Vries werd de afgelopen maanden in verband gebracht met diverse Formule 1-teams.

De Vries, regerend wereldkampioen, krijgt komend jaar in de raceklasse van de elektrische bolides opnieuw gezelschap van de Belg Stoffel Vandoorne. “Blij om terug te zijn met mijn vrienden van Mercedes. Klaar voor mijn laatste kunstje”, schreef De Vries op sociale media.

De Vries is ook de officiĆ«le reserverijder van het Formule 1-team van wereldkampioen Lewis Hamilton. “Ik ben twee keer wereldkampioen, op sportief gebied heb ik alles gedaan wat ik heb kunnen doen. Ik vind het een eer dat mijn naam wordt gelinkt aan teams in de Formule 1”, liet De Vries in september optekenen. “De tijd zal leren of er een stoeltje in de Formule 1 uitrolt, maar het zijn wel bijzondere tijden.”

Het Formule E-seizoen begint in het weekend van 28 en 29 januari in Saudi-Arabiƫ.