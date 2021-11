Vader denkt niet dat Djokovic Australian Open speelt

Srdjan Djokovic, de vader van Novak Djokovic, denkt niet dat zijn zoon begin volgend jaar zijn opwachting maakt op de Australian Open. Voor het eerste grandslamtoernooi van het jaar geldt een vaccinatieplicht.

“Onder deze voorwaarden en met deze chantage zal Novak waarschijnlijk niet spelen daar”, liet de vader van de nummer 1 in duidelijke taal op de Servische televisie weten. “Natuurlijk wil hij spelen, want hij is een atleet. Maar niet onder deze omstandigheden. Ik zou het niet doen. En hij is mijn zoon, dus vul maar in.”

Djokovic liet onlangs op de ATP Finals al doorschemeren dat zijn deelname aan de Australian Open geen uitgemaakte zaak zou zijn. “We zullen zien, we moeten afwachten”, zo hield hij zich een week geleden op de vlakte.

Toernooidirecteur Craig Tiley was er echter van overtuigd dat de twintigvoudig grandslamkampioen naar Melbourne zou reizen. “Hij staat op twintig grand slams, net als Rafael Nadal en Roger Federer. Ik verwacht dat een van hen de anderen gaat passeren. Ik denk niet dat Novak die eer aan iemand anders geeft. Een ding staat vast: als hij hier in januari gaat spelen, dan is hij gevaccineerd”, zei Tiley onlangs.

Djokovic doet momenteel mee aan de Daviscup Finals. Dat toernooi duurt tot en met zondag. Het nieuwe seizoen vangt op 1 januari aan en de Australian Open begint op maandag 17 januari.