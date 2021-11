Volleybalbond stelt veel competitieduels uit om coronamaatregelen

Volleybalbond Nevobo heeft veel van de in 2021 nog resterende competitieduels uitgesteld vanwege de coronamaatregelen. Dat geldt voor de Topdivisie en alles wat daaronder speelt. Wedstrijden in de Eredivisie gaan wel door, zij het zonder publiek.

Dit geldt voor zowel de senioren- en de jeugdcompetities als de wedstrijden uit het regionale bekertoernooi. Ook de achtste finales van het nationale bekertoernooi gaan aankomend weekend niet door. Het kabinet besloot vorige week dat er na 17.00 uur niet meer gespeeld of getraind mag worden. Alleen de topsport vormt daarop als enige een uitzondering.

Na overleg met clubs trok de Nevobo conclusies. Het overgrote deel van de verenigingen geeft aan de competitie te willen uitstellen om daarmee ruimte te creëren om de komende weekenden zoveel mogelijk leden te laten trainen én verenigingen vinden het onverantwoord om hun leden wedstrijden te laten spelen zonder daarvoor te kunnen trainen.

“We zijn ervan overtuigd dat het voor iedereen heel belangrijk is om in deze tijd te blijven sporten en bewegen. Vanzelfsprekend zijn we niet blij met dit besluit, maar we willen door de wedstrijden eruit te halen verenigingen de ruimte geven om op die momenten leden de zekerheid te bieden van trainingsaanbod, waardoor zoveel mogelijk mensen kunnen blijven volleyballen en onderdeel blijven van de vereniging. We gaan nu aan de slag om ons voor te bereiden op het tweede deel van de competitie”, zegt algemeen directeur Guido Davio.