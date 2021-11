Zwangere atlete Broersen wil door tot Spelen van Parijs 2024

Atlete Nadine Broersen is zwanger. De 31-jarige meerkampster verwacht in mei haar eerste kind. Broersen wil “zo goed mogelijk” doortrainen met het oog op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. “Volgend jaar zal anders zijn dan andere jaren, maar wel heel bijzonder.”

De Noord-Hollandse onthulde via Instagram dat ze zwanger is. “Bye bye abs, hello baby”, schreef Broersen, daarmee doelend op haar buikspieren. Ze werd op het sociale medium gefeliciteerd door onder anderen Dafne Schippers, Femke Bol, Lisanne de Witte, Liemarvin Bonevacia en de Belgische Nafi Thiam, tweevoudig olympisch kampioene op de meerkamp.

Broersen deed afgelopen zomer in Tokio voor de derde keer mee aan de Olympische Spelen. Vanwege fysieke klachten meldde ze zich af voor de tweede dag van de zevenkamp. Anouk Vetter en Emma Oosterwegel pakten achter Thiam zilver en brons.

Broersen veroverde in 2014 de wereldtitel indoor op de vijfkamp. Later dat jaar pakte ze bij de EK zilver op de zevenkamp.