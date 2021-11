Deceuninck verder als cosponsor van wielerploeg Van der Poel

Deceuninck blijft in het wielrennen actief. Het Belgische bedrijf wordt cosponsor van Alpecin-Fenix, de Belgische ploeg van onder anderen de Nederlandse kopman Mathieu van der Poel.

“Ik ben zeer verheugd om deze samenwerking met Alpecin-Fenix”, zegt Francis Van Eeckhout, directeur bij Deceuninck. “Het ondersteunen van zowel jong talent als vrouwenwielrennen zijn twee waarden die we allebei hoog in het vaandel hebben staan. Ik kijk persoonlijk vooral uit naar de voorjaarsklassiekers en vooral de Ronde van Vlaanderen. Wij geloven dat in nauwe samenwerking met het team van Alpecin-Fenix ons merk zal het hele seizoen opvallen.”

Deceuninck maakte eerder dit jaar bekend te stoppen als hoofdsponsor van de ploeg van ploegbaas Patrick Lefevere, Deceuninck – Quick-Step.