Duitse tennisploeg naar laatste vier in Daviscup

De Duitse tennisploeg heeft voor de eerste keer sinds 2007 de halve finales bereikt in de Daviscup. In Innsbruck eindigde het duel met Groot-Brittannië achter gesloten deuren in 2-1. Het Duitse duo Kevin Krawietz/Tim Pütz haalde het beslissende punt binnen. In de groepswedstrijden tegen Servië (2-1) en Oostenrijk (2-1) stelde dit tweetal eveneens de winst veilig in het afsluitende dubbelspel.

In de halve finales speelt Duitsland tegen de winnaar van het duel tussen Rusland en Zweden. Dat duel is donderdag in Madrid.

Daniel Evans zette de Britse ploeg vlot op voorsprong. De nummer 25 van de wereldranglijst liet Peter Gojowczyk kansloos: 6-1 6-2. De Duitser Jan-Lennard Struff verraste daarna tegen Cameron Norrie, die in het mondiale klassement op de twaalfde plaats staat. Struff zegevierde in drie sets: 7-6 (6) 3-6 6-2. In het beslissende dubbelspel sloegen Krawietz en Pütz opnieuw toe. Het excellerende duo versloeg Joe Salisbury en Neal Skupski in twee sets: 7-6 (10) 7-6 (5).

Kroatië verzekerde zich maandag van een plaats bij de laatste vier met een overwinning tegen Italië in Turijn (2-1). In de halve eindstrijd treedt de Kroatische ploeg aan tegen de winnaar van het duel tussen Servië en Kazachstan. Die wedstrijd wordt woensdag in Madrid afgewerkt.