Mercedes-baas Wolff: auto Hamilton nu vermoedelijk op z’n best

Teambaas Toto Wolff van Formule 1-renstal Mercedes blaakt in de aanloop naar de voorlaatste Grand Prix van het seizoen, zondag in Saudi-Arabië op het gloednieuwe stratencircuit in Djedda, van het zelfvertrouwen. “Onze auto heeft de laatste tijd goed gepresteerd en is nu vermoedelijk op z’n best”, doelde hij op de bolide van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. “Dat geeft ons moed en een sterke impuls om door te gaan.”

Max Verstappen (Red Bull) heeft door twee opeenvolgende overwinningen van Hamilton zijn voorsprong in het wereldkampioenschap zien slinken. De Nederlander heeft nu nog maar 8 punten voorsprong op de Britse routinier, met de races in Djedda en Abu Dhabi nog te gaan. In het WK voor constructeurs heeft Mercedes een voorsprong van 5 punten op Red Bull.

Het circuit in Djedda is ruim 6 kilometer lang met weliswaar 27 bochten, maar een verwachte gemiddelde snelheid van 252 kilometer per uur. Alleen het circuit van Monza is sneller. “Onze coureurs zijn hier bereid om tot het uiterste te gaan”, zei Wolff over Hamilton en de Fin Valtteri Bottas. “We zijn allemaal verheugd dat we in deze fase van het seizoen nog steeds in de strijd zijn. Dat is een voorrecht en een bewijs van onze veerkracht als je bekijkt waar we aan het begin van de zomer stonden. De twee kampioenschappen zijn nog volledig open en onze missie is duidelijk.”

Als Verstappen zondag in Saudi-Arabië de race wint én de snelste ronde rijdt, goed voor 26 punten, is hij wereldkampioen als Hamilton niet verder komt dan de zesde plaats (8 punten). Wanneer de Brit buiten de punten eindigt, heeft Verstappen aan de tweede plek genoeg om de titel te pakken. De kans is echter groot dat de wereldtitelstrijd pas wordt beslist in de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi, op 12 december.