Rosberg denkt dat ervaring Hamilton de doorslag gaat geven

Nico Rosberg denkt dat de ervaring van Lewis Hamilton de doorslag gaat geven in de strijd om de wereldtitel in de Formule 1. De 36-jarige Brit is zevenvoudig wereldkampioen, terwijl Verstappen (24) dicht bij zijn eerste titel is.

“Vanuit emotie zeg ik Lewis”, aldus Rosberg, die in 2016 zelf wereldkampioen werd bij Mercedes, tegenover RedaktionsNetzwerk Deutschland. De oud-coureur, 36 jaar oud inmiddels, beëindigde daarna zijn loopbaan.

“Het is zeker niet makkelijk voor Max, want het is de eerste keer dat hij in zo’n situatie zit. En dan is hij ook nog met de meest succesvolle Formule 1-coureur aller tijden in een strijd verwikkeld. Wat dat betreft verdient hij nu al het grootste respect.”

Verstappen (Red Bull) zag zijn voorsprong op Hamilton (Mercedes) de afgelopen weken slinken tot 8 punten. Er zijn nog twee races te gaan. “Je moet profiteren als Lewis zijn zwakke fases heeft, wanneer hij een beetje motivatie of zijn hoofd verliest. Dan moet je vol in de aanval”, zei Rosberg.

Zondag is de op één na laatste race in Saudi-Arabië. Een week later is de ontknoping in Abu Dhabi.