James op ‘coronalijst’ basketbalcompetitie NBA

Basketballer LeBron James ontbrak dinsdag in de uitwedstrijd van zijn team Los Angeles Lakers tegen Sacramento Kings. De 36-jarige vedette staat op de zogenoemde coronalijst van de Amerikaanse competitie NBA, zo bleek kort voor het duel.

James had in september aangegeven gevaccineerd te zijn tegen het virus. Dat hij nu op de lijst staat betekent, overeenkomstig met de reglementen van de NBA, vrijwel zeker dat hij of positief is getest of een onduidelijk testresultaat had.

Zonder James wonnen de Lakers met 117-92. “Het is zeker een groot gemis”, zei Lakers-coach Frank Vogel voor de wedstrijd. “Het is een teleurstelling. We hopen nu het beste voor hem.” Vogel hoopt snel weer over James te kunnen beschikken, maar kon alleen maar gissen: “We gaan het zien.”