Kamer wil schaatsstadion Thialf met miljoen euro te hulp schieten

De Tweede Kamer wil dat het demissionaire kabinet eenmalig 1 miljoen euro vrijmaakt voor Thialf in Heerenveen. Daarmee zou het schaatsstadion in elk geval dit seizoen open kunnen blijven zodat de schaatsers zich er kunnen voorbereiden op de Olympische Winterspelen in Beijing begin volgend jaar.

Een meerderheid van VVD, CDA, D66, CU, SP en PvdA wil verder dat het kabinet met een “concreet plan van aanpak” komt om de structurele problemen van het stadion aan te pakken. Het gaat al jaren financieel niet goed met Thialf. Er is onder meer geld nodig voor onderhoud en aanschaf van nieuwe apparatuur.

In oktober stuurden Nederlandse topschaatsers nog een brandbrief aan de Tweede Kamer en de informateurs waarin werd gepleit voor een overheidsbijdrage van 20 miljoen euro voor Thialf. De provincie Friesland, de gemeente Heerenveen, schaatsbond KNSB en sportkoepel NOC*NSF schoten in het voorjaar al te hulp. Zij maakten toen bekend dat ze gezamenlijk Thialf jaarlijks met 1,4 miljoen euro zullen helpen.