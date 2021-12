Rusland mag volgend jaar weer met meer atleten meedoen

In 2022 mogen bij internationale atletiektoernooien meer Russische sporters meedoen dan nu het geval is. Wereldatletiekbond World Athletics meldde woensdag dat het aantal toegestane Russische atleten dat deelneemt onder neutrale vlag wordt verhoogd van tien naar twintig.

Rusland is door World Athletics sinds november 2015 geschorst wegens een dopingschandaal. Halverwege november is de schorsing voor het laatst verlengd, omdat de Russische atletiekbond nog niet aan alle voorwaarden voor een terugkeer tot volwaardig lid had voldaan.

Komend jaar zijn de wereldkampioenschappen atletiek in Eugene in de Verenigde Staten (juli) en de Europese kampioenschappen in M√ľnchen (augustus).