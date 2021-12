Van de Zandschulp en Griekspoor doen mee aan NK tennis

Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor maken over twee weken hun opwachting op de NK tennis in Amstelveen. Bij de vrouwen ontbreken van 13 tot en met 19 december de beste tennissters van Nederland. Ook meervoudig Nederlands kampioen Robin Haase is niet van de partij.

Van de Zandschulp en Griekspoor – beiden doorgebroken in 2021 – bereiden zich op het Nationaal Tennis Centrum voor op het nieuwe seizoen, dat begin januari aanvangt in AustraliĆ«. Van de Zandschulp verloor vorig jaar in de finale van Jelle Sels, die zijn titel verdedigt.

Bij de vrouwen ontbreekt titelhoudster Lesley Pattinama-Kerkhove. Ook Arantxa Rus, de nummer 1 bij de vrouwen, is er niet bij in Amstelveen. Quirine Lemoine voert daardoor de plaatsingslijst van het vrouwentoernooi aan.

De NK tennis worden, net als vorig jaar, zonder publiek gespeeld.