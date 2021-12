Viaplay neemt Olav Mol niet mee als commentator Formule 1

Olav Mol is niet langer kandidaat om ook vanaf 2022 het commentaar bij de Formule 1-wedstrijden te verzorgen. Streamingdienst Viaplay heeft woensdag onthuld dat het in zee gaat met twee nieuwe commentatoren, namelijk Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. De komst van het duo betekent een voorlopig einde aan de 30-jarige loopbaan van Mol als commentator bij de Grands Prix in de Formule 1.

“Nelson wordt de hoofdcommentator en Melroy wordt de cocommentator”, zegt topman Peter Nørrelund van de Nordic Entertainment Group (NENT), de eigenaar van de streamingdienst. Hij doet de uitspraken in een woensdag gepubliceerd interview met de Nederlandse Formule 1-website RacingNews365. “Wij denken dat dit de juiste wijze is om de sport te verslaan met een duo bestaande uit de commentator en de expert.” Valkenburg was eerder commentator bij onder meer RTL, Heemskerk coureur in de Formule Ford.

Voor Mol is bij Viaplay geen plaats, lijkt het nu. “Ik heb zeer veel respect voor Olav Mol, die een belangrijk aandeel in de Formule 1 in Nederland heeft gehad”, zegt Nørrelund. “We hebben echter ook onze visie op het produceren van de Formule 1. Daarbij hebben we straks vijftien mensen op locatie om de sport op zeer hoog niveau te presenteren in Nederland.” Viaplay was woensdagavond niet direct bereikbaar voor commentaar.

Afgelopen voorjaar werd bekend dat de Nederlandse F1-rechten van Ziggo naar de Nordic Entertainment Group (NENT) gaan. Daardoor zijn de races vanaf 2022 alleen nog te bekijken via Viaplay. Eerder werd ook bekend dat NOS-presentator Amber Brandsen overstapt naar Viaplay.